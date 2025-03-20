У мужчины нашли около 90 граммов марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов

14 марта Госполиция получила информацию, что региональная полиция самоуправления в Кекаве задержала водителя, который, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения, в салоне автомобиля были найдены, вероятно, наркотические вещества. Кроме того, у водителя не было прав. Его отправили на экспертизу, чтобы установить наличие наркотических веществ в крови.

Реагируя на полученную информацию, Госполиция прибыла по месту происшествия, провела обыск в машине мужчины и после этого и по его месту жительства в Риге, в микрорайоне Торнякалнс, где было констатировано большее количество наркотиков.

Всего у мужчины было изъято 52,6 грамма марихуаны, 33,4 грамма кокаина и 7,9 грамма галлюциногенных грибов.

Задержанные 1996 года рождения и ранее в поле зрения полиции не попадал.

Начат уголовный процесс.

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Автомобиль подозреваемого передан Государственному агентству обеспечения, на него наложен арест. В настоящее время ожидается одобрение суда на конфискацию транспортного средства.

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