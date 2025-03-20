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SPKC: в Латвии туберкулез ежегодно уносит более 50 жизней

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Автомобиль Службы неотложной медицинской помощи
Автомобиль Службы неотложной медицинской помощи Фото: Ivars Soikāns/LETA

От туберкулеза в Латвии ежегодно умирает в среднем 59 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В прошлом году туберкулез был диагностирован у 281 человека, в том числе у 209 мужчин и 72 женщин. В 2022 году было зарегистрировано 319 случаев заболевания туберкулезом, из них 2,5% - у детей до 18 лет, а 9% составили случаи мультирезистентного туберкулеза.

SPKC напоминает, что 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, и в Латвии диагностику и лечение от него можно пройти бесплатно.

Туберкулез - излечимое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Чаще всего болезнь поражает легкие, но могут быть поражены и другие органы и ткани организма.

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