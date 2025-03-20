Впервые в истории президентом МОК стала женщина

Она также является первым представителем Африки на посту президента МОК.

В возрасте 41 года двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри стала самым молодым президентом МОК в истории.

Отмечается, что министр спорта Зимбабве Ковентри является близким союзником немца Томаса Баха, который занимал пост президента МОК в течение 12 лет.

На пост президента МОК претендовали семь кандидатов. Глава международного велоспорта Давид Лапартьян; нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший; президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу; принц Иордании Фейсал аль-Хусейн; глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе; мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.

После избрания Ковентри заявила, что с удовольствием будет работать вместе с остальными шестью кандидатами на пост президента МОК.

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