В семье Элвиса Мерзликина пополнение

Хоккеист и его супруга объявили о радостном событии в четверг вечером.

Сына зовут Джексон Джон Мерзликин, он родился 16 марта этого года.

В публикации латвийский вратарь также выражает свою благодарность врачам больницы, организации клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс", которую он представляет и своим товарищам по команде, но больше всего он благодарит свою жену Александру.

И Элвис, и Александра опубликовали в своих социальных сетях первые фотографии с Джоном, а также семейное фото, на котором запечатлена вся большая семья — Элвис, Александра, Джон и Нокс Матисс, который теперь будет исполнять обязанности старшего брата.

Как известно, романтические отношения Элвиса и Александры завязались в конце 2018 года. Летом 2020 года стало известно, что они поженились. В августе 2021 года в семье родился сын Нокс Матисс Мерзликин.

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