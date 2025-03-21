Мошенники от имени VSAA пытаются получить личные данные жителей

В случае такого звонка VSAA настоятельно рекомендует немедленно прервать разговор и незамедлительно связаться с учреждением, чтобы проверить полученную информацию.

Если кто-то обращается к вам якобы от имени агентства, VSAA советует не торопиться с ответом и внимательно разобрать, что именно пытается заставить вас сделать звонивший.

В агентстве подчеркивают, что сотрудники VSAA не занимаются вручением писем и никогда не просят подтверждать личность с помощью кода Smart-ID.

Как ранее на этой неделе сообщило агентство LETA, в начале текущего года телефонные мошенники выманили у ряда жителей существенные денежные суммы, однако при этом полиции удалось задержать нескольких подосланных аферистами "денежных мулов".

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