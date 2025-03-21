Прикинувшись сотрудниками Государственного агентства социального страхования (VSAA), телефонные аферисты уверяют, что им необходимо вручить заказное письмо и требуют подтвердить личность с помощью кода Smart-ID, - об этом агентству LETA стало известно в VSAA.
Мошенники от имени VSAA пытаются получить личные данные жителей
В случае такого звонка VSAA настоятельно рекомендует немедленно прервать разговор и незамедлительно связаться с учреждением, чтобы проверить полученную информацию.
Если кто-то обращается к вам якобы от имени агентства, VSAA советует не торопиться с ответом и внимательно разобрать, что именно пытается заставить вас сделать звонивший.
В агентстве подчеркивают, что сотрудники VSAA не занимаются вручением писем и никогда не просят подтверждать личность с помощью кода Smart-ID.
Как ранее на этой неделе сообщило агентство LETA, в начале текущего года телефонные мошенники выманили у ряда жителей существенные денежные суммы, однако при этом полиции удалось задержать нескольких подосланных аферистами "денежных мулов".
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