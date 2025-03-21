В России советскому диссиденту дали долгий срок за критику войны

Согласно обвинению, Скобов оправдывал теракты на территории России, в том числе взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит пропагандист и военный блогер Владлен Татарский.

Его также обвинили в поддержке легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины.

Выступая в суде с последним словом, 67-летний Скобов обвинил присутствующих в служении репрессивному режиму диктатора Владимира Путина и поинтересовался, признают ли они свою вину в соучастии в преступлениях Путина и сожалели ли об этом.

В семидесятых годах прошлого века Скобов был арестован за антисоветскую агитацию и по приговору суда на несколько лет помещен в психиатрическую больницу.

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