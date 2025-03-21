Два латвийских предприятия внесены в черный список за отказ возвращать деньги клиентам

Речь идет о споре, возникшем между потребителем и Car Sales Technologies по поводу подержанного автомобиля BMW 520, приобретенного через эту компанию. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что показания одометра на машине были изменены.

Car Sales Technologies настаивала, что вмешательство в пробег совершил предыдущий владелец автомобиля. Однако комиссия указала, что именно продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре и несет полную ответственность за соответствие продаваемого имущества условиям договора, включая скрытые дефекты.

По итогам рассмотрения дела комиссия признала Car Sales Technologies ответственной за несоответствие автомобиля договору и обязала компанию возместить покупателю 5000 евро.

Согласно данным базы Firmas.lv, в 2023 году оборот компании составил 1,338 миллиона евро, а прибыль - 49 996 евро. Предприятие зарегистрировано в 2013 году, его уставной капитал составляет 9248 евро. Владельцем компании является Мартиньш Малниекс.

В черный список попала и компания Durvistev, также по причине невыполнения решения комиссии по потребительским спорам.