Центр по защите прав потребителей Латвии (PTAC) включил в так называемый "черный список" компанию SIA Car Sales Technologies. Причина - отказ исполнить решение комиссии по рассмотрению потребительских споров, сообщило агентство LETA со ссылкой на PTAC.
Два латвийских предприятия внесены в черный список за отказ возвращать деньги клиентам
Речь идет о споре, возникшем между потребителем и Car Sales Technologies по поводу подержанного автомобиля BMW 520, приобретенного через эту компанию. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что показания одометра на машине были изменены.
Car Sales Technologies настаивала, что вмешательство в пробег совершил предыдущий владелец автомобиля. Однако комиссия указала, что именно продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товаре и несет полную ответственность за соответствие продаваемого имущества условиям договора, включая скрытые дефекты.
По итогам рассмотрения дела комиссия признала Car Sales Technologies ответственной за несоответствие автомобиля договору и обязала компанию возместить покупателю 5000 евро.
Согласно данным базы Firmas.lv, в 2023 году оборот компании составил 1,338 миллиона евро, а прибыль - 49 996 евро. Предприятие зарегистрировано в 2013 году, его уставной капитал составляет 9248 евро. Владельцем компании является Мартиньш Малниекс.
В черный список попала и компания Durvistev, также по причине невыполнения решения комиссии по потребительским спорам.
Этот спор возник между Durvistev и клиентами, заказавшими у компании шесть окон. Один из доставленных оконных блоков не соответствовал указанным в заказе размерам и не мог использоваться по назначению. Покупатели потребовали возврата уплаченной за него суммы.
Durvistev отказалась удовлетворить требование, сославшись на то, что потребители якобы не ознакомились с предложением должным образом.
На заседании комиссия установила, что Durvistev не представила доказательств соответствия окна условиям договора. Более того, было подтверждено, что поставленное изделие существенно отличается от заказанного, а значит, у потребителей есть полное право требовать частичной отмены договора и возврата средств за неподходящий товар.
Комиссия приняла решение обязать Durvistev за свой счет забрать окно у клиентов и вернуть им 300,52 евро.
Согласно информации Firmas.lv, компания Durvistev зарегистрирована в 2021 году, ее уставной капитал составляет 1000 евро. Владельцем фирмы является Вилнис Степанс. В 2023 году компания показала оборот в 253 210 евро и чистую прибыль в размере 426 евро.
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