Латвийские футболисты с победы начали отбор на чемпионат мира

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил вышедший на замену нападающий Дарио Шитс.

Сборная Латвии начала матч с дебютантом Кришьянисом Звиедрисом в воротах, но возможностей включиться в игру в первой половине матча у него не было. Латвийские футболисты также не атаковали опасно, всего один раз за первые полчаса попав в створ ворот.

Во втором тайме вместо полузащитника Дениса Мельника на поле вышел активный с первых минут нападающий Шитс. На 58-й минуте матча после подачи Роберта Савалниекса углового Шитс выиграл воздушную дуэль и головой отправил мяч в сетку - 1:0.

После гола темп игры замедлился, но в последние десять минут основного времени ошибка на своей половине поля дала андоррцам шанс на опасную атаку, который не был использован. На последних минутах основного времени Марк Валлес головой отправил мяч в створ ворот, но Звиедрис благополучно поймал его и не позволил сравнять счет на табло.

22 марта сборная Латвии в Лондоне сыграет против команды Англии. По данным LFF, игра на легендарном стадионе "Уэмбли" (вместимость 90 000 зрителей) наверняка станет самым посещаемым матчем в истории латвийского спорта.

Сборная Латвии представлена в одной группе с Андоррой, Албанией, Сербией и Англией.

Первые домашние матчи в этом году пройдут в июне. Сначала 7 июня стадион "Сконто" в Риге примет в товарищеском матче сборную Азербайджана под руководством чемпиона Европы Фернанду Сантуша, а 10 июня в рамках отборочных матчей чемпионата мира на стадион "Сконто" приедет участник Евро-2024 Албания.

6 сентября этого года сборная Сербии посетит Ригу, а в октябре Латвия проведет два домашних матча на стадионе "Даугава" в Риге против Андорры и Англии.

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