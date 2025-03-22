В Дубае пропавшая украинская модель была найдена сильно искалеченной на обочине дороги

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук 9 марта сообщила своим друзьям, что приглашена на вечеринку в одну из дубайских гостиниц. С того момента восемь дней вестей от нее не было, а теперь молодая женщина найдена выброшенной на обочину с ужасными травмами. 11 марта она должна была приехать в аэропорт, чтобы полететь в Таиланд, однако на рейс она не пришла и на следующий день была объявлена в розыск.