20-летняя украинская модель Мария Ковальчук 9 марта сообщила своим друзьям, что приглашена на вечеринку в одну из дубайских гостиниц. С того момента восемь дней вестей от нее не было, а теперь молодая женщина найдена выброшенной на обочину с ужасными травмами. 11 марта она должна была приехать в аэропорт, чтобы полететь в Таиланд, однако на рейс она не пришла и на следующий день была объявлена в розыск.
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В Дубае пропавшая украинская модель была найдена сильно искалеченной на обочине дороги
Согласно сообщениям нескольких украинских СМИ, молодая женщина пришла на мероприятие "вместе с двумя мужчинами, которые выдавали себя за представителей модельного бизнеса". Модель своей матери Анне рассказала, что останется вместе с ними, после чего пропала.
Мария зарезервировала полет в Таиланд из Дубая 11 марта, однако в аэропорту так и не появилась.