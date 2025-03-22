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Латвийский хоккеист Тралмакс подписал контракт с клубом НХЛ

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Эдуард Тралмакс
Эдуард Тралмакс Фото: Roman Mareš (Rytíři Kladno/Facebook)

Латвийский нападающий Эдуард Тралмакс подписал на следующий сезон двусторонний контракт с клубом НХЛ "Детройт Ред Уингз", сообщила в пятницу команда.

До сих пор 28-летний латыш в НХЛ не выступал.

Прошлые два сезона Тралмакс провел в высшей лиги Чехии, где представлял клуб "Рытиржи Кладно". В этом сезоне он в 48 матчах набрал 51 очко (23+28) и был самым результативным игроком основного турнира Экстралиги.

До перехода в чешский клуб Тралмакс находился под крылом "Бостон Брюинз", выступая в АХЛ за клуб "Провиденс Брюинз". Во второй по силе североамериканской лиги у него 41 очко (22+19) в 87 матчах основного турнира.

Перед этим Тралмакс четыре года отыграл в лиге NCAA, где представлял Университет Мэна. Еще четыре сезона нападающий провел в американских юниорских лигах.

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