Интервью Группа АИГЕЛ о новой реальности, где люди – это газ, а жизнь – это сейчас

Айгель: Конечно, мы все решаем сами. У меня нет в голове слова "рынки", когда дело касается музыки. Мы такие, какие есть, и делаем такую музыку, какая нам нравится.

Илья: Продюсер извне возможен, только если мы захотим очень поработать с человеком, музыкальному вкусу которого мы бы очень доверяли и любили. Слово «модный» невозможно в этом контексте. Мы готовы сотрудничать, как сотрудничали, например, с Дмитрием Глуховским, работая над музыкой к сериалу, созданному по его сценарию. Это было интересно. Но что делать нам как музыкантам со своим материалом, мы решаем сами. Нам посторонние люди не нужны. Если будут нужны, мы их сами позовем.

- Я знаю, что вы больше не даете интервью для русскоязычных изданий (это интервью изначально вышло на эстонском - прим.ред.). Почему? Вы устали от ассоциаций с Россией?

Айгель: Мы не зарекаемся, просто не очень любим интервью. Так как нам запрещено играть в России, как будто давать там интервью и нет смысла. У меня нет проблем с ассоциациями с Россией, за почти три года эмиграции я ни разу не столкнулась с враждебностью, связанной с моим паспортом.