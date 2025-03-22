Лидерами Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на выборах в Риге будут депутат парламента с опытом работы в самоуправлении Олег Буров, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш и депутат Сейма Андрей Вилкс, сообщили представители политических сил на презентации в субботу.
Названы лидеры СЗК и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге
За Буровым, Калниньшем и Вилксом в списке следуют несколько действующих депутатов Рижской думы - Юрис Радзевич, Дайнис Турлайс и Айнар Баштикс.
В список также вошли председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Стелла Лапиня, члены правления ЧСР Андрис Трейманис и Аусма Цимдиня.
В отличие от ЧСР, СЗК не удавалось пройти в Рижскую думу нескольких последних сроков подряд.
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