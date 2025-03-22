Названы лидеры СЗК и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге

Лидерами Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на выборах в Риге будут депутат парламента с опытом работы в самоуправлении Олег Буров, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш и депутат Сейма Андрей Вилкс, сообщили представители политических сил на презентации в субботу.