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Названы лидеры СЗК и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге

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Названы лидеры СЗК и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге
Названы лидеры СЗК и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Лидерами Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на выборах в Риге будут депутат парламента с опытом работы в самоуправлении Олег Буров, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш и депутат Сейма Андрей Вилкс, сообщили представители политических сил на презентации в субботу.

За Буровым, Калниньшем и Вилксом в списке следуют несколько действующих депутатов Рижской думы - Юрис Радзевич, Дайнис Турлайс и Айнар Баштикс.

В список также вошли председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Стелла Лапиня, члены правления ЧСР Андрис Трейманис и Аусма Цимдиня.

В отличие от ЧСР, СЗК не удавалось пройти в Рижскую думу нескольких последних сроков подряд.

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