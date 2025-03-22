Знаменитый боксёр, двукратный чемпион в тяжёлом весе Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщила его семья.
Умер легендарный боксёр-тяжеловес Джордж Форман
Известный на ринге как Большой Джордж, американец сделал одну из самых продолжительных карьер в спорте, выиграв олимпийское золото в 1968 году и дважды завоевав титул чемпиона мира в тяжелом весе с разницей в 21 год — во второй раз в возрасте 45 лет, став старейшим чемпионом в истории.
Он проиграл свой первый титул Мохаммеду Али в 1974 году в их знаменитом бою, получившем название «Грохот в джунглях». За время своей профессиональной боксерской карьеры Форман одержал поразительное количество побед — 76, из них 68 нокаутом, что почти вдвое больше, чем у Али.
Форман ушел из спорта в 1997 году.
Форман родился в Маршалле, штат Техас, 10 января 1949 года. Его и шестерых братьев и сестёр воспитывала мать-одиночка. Он бросил школу и до начала спортивной карьеры занимался уличными грабежами.
Форман выиграл золотую медаль в тяжёлом весе на Олимпиаде 1968 года в Мехико в возрасте 19 лет. Затем он перешёл в профессиональный бокс и выиграл 37 матчей подряд. За свою карьеру он проиграл всего пять боев.
В 1973 году в Кингстоне на Ямайке он взял верх над ранее непобедимым действующим чемпионом мира Джо Фрейзером, отправив его в нокдаун шесть раз в первых двух раундах.
Его поединок 1974 года против Мохаммеда Али в Киншасе, Заир, ныне Демократическая Республика Конго, стал одним из самых известных боксерских поединков.
Фаворитом поединка считался Форман: Али был старше на семь лет, ранее его лишили чемпионского титула за отказ от призыва на войну во Вьетнаме.
Форман вспоминал тот легендарный бой 50 лет спустя в интервью BBC World Service Newshour. По его словам, все были уверены, что Али будет бит. «Он не продержится и одного раунда», — прогнозировали эксперты.
Но Али применил тактику изматывания противника, вынудив его нанести вхолостую сотни ударов, а в восьмом раунде перешёл в атаку и нокаутировал Формана.
Тот поединок получил название «Грохот в джунглях» и статус «боя года» по версии журнала «Ринг».
После второго поражения на профессиональном ринге в 1977 году Форман вышел на пенсию и стал пастором Церкви Господа Иисуса Христа в Техасе, которую он основал и построил.
В 1987 году Форман вернулся на ринг, чтобы собрать деньги на молодежный спортивный центр. Он выиграл 24 боя и один проиграл.
В 1994 году в возрасте 45 лет Форман нокаутировал прежде непобедимого Майкла Мурера, став самым возрастным чемпионом в тяжёлом весе.