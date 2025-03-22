Умер легендарный боксёр-тяжеловес Джордж Форман

Известный на ринге как Большой Джордж, американец сделал одну из самых продолжительных карьер в спорте, выиграв олимпийское золото в 1968 году и дважды завоевав титул чемпиона мира в тяжелом весе с разницей в 21 год — во второй раз в возрасте 45 лет, став старейшим чемпионом в истории.

Он проиграл свой первый титул Мохаммеду Али в 1974 году в их знаменитом бою, получившем название «Грохот в джунглях». За время своей профессиональной боксерской карьеры Форман одержал поразительное количество побед — 76, из них 68 нокаутом, что почти вдвое больше, чем у Али.

Форман ушел из спорта в 1997 году.

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Форман родился в Маршалле, штат Техас, 10 января 1949 года. Его и шестерых братьев и сестёр воспитывала мать-одиночка. Он бросил школу и до начала спортивной карьеры занимался уличными грабежами.

Форман выиграл золотую медаль в тяжёлом весе на Олимпиаде 1968 года в Мехико в возрасте 19 лет. Затем он перешёл в профессиональный бокс и выиграл 37 матчей подряд. За свою карьеру он проиграл всего пять боев.