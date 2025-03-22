Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил газете La Repubblica, что обсуждение данного вопроса "зашло в тупик".

По словам Крозетто, Италия остановила подготовку к покупке спутниковой системы связи Starlink от SpaceX из-за противоречий, связанных с Маском.

Министр отметил, что проблемой являются как "комментарии самого Маска, так и комментарии о Маске".

Ранее, в марте, итальянские оппозиционные партии призвали правительство прекратить переговоры с SpaceX. Это произошло после того, как Маск в своей соцсети X намекнул, что оборонные возможности Украины рухнут, если он отключит соединение Starlink для ее вооруженных сил.

Действующее итальянское правительство под руководством премьер-министра Джорджии Мелони стремилось поддерживать хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и его ближайшим окружением, включая Илона Маска.

Однако теперь в этих отношениях, похоже, возникли разногласия. Министр обороны Крозетто заявил, что переговоры могут возобновиться, если в будущем удастся урегулировать текущие противоречия.

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