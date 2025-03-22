С начала года Италия вела переговоры с компанией SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, о приобретении системы защищенной связи для вооруженных сил и итальянских миссий за рубежом, однако теперь эти переговоры приостановлены.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил газете La Repubblica, что обсуждение данного вопроса "зашло в тупик".
По словам Крозетто, Италия остановила подготовку к покупке спутниковой системы связи Starlink от SpaceX из-за противоречий, связанных с Маском.
Министр отметил, что проблемой являются как "комментарии самого Маска, так и комментарии о Маске".
Ранее, в марте, итальянские оппозиционные партии призвали правительство прекратить переговоры с SpaceX. Это произошло после того, как Маск в своей соцсети X намекнул, что оборонные возможности Украины рухнут, если он отключит соединение Starlink для ее вооруженных сил.
Действующее итальянское правительство под руководством премьер-министра Джорджии Мелони стремилось поддерживать хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и его ближайшим окружением, включая Илона Маска.
Однако теперь в этих отношениях, похоже, возникли разногласия. Министр обороны Крозетто заявил, что переговоры могут возобновиться, если в будущем удастся урегулировать текущие противоречия.
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