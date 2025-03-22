Что делать, если столкнулись с языком ненависти: советы юриста

Но просто подать заявление в полицию недостаточно - часто требуется оспаривать отказ в возбуждении или закрытие уголовного дела, поделилась Екатерина Тумуле.

"Это надо делать, чтобы видеть мотивы. Потому что очень часто полиция отказывается от возбуждения уголовного дела просто отпиской: "Нет состава преступления». Но если вы оспариваете данное решение, то вам должны уже предоставить более развернутое объяснение - даже если они всё равно отказывают", - рассказала юрист.

Екатерина Тумуле отметила, что если не пройти процесс оспаривания, то подать жалобу в ЕСПЧ будет невозможно.

"Бывают случаи, когда мы видим, что там действительно есть признаки языка ненависти, что это дело должно было дойти до суда. Но если человек ставит процесс на тормоз и не оспаривает, там уже ничего, к сожалению, с этим не поделать", - сказала она в программе "Открытый разговор".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!