Видео Латвийские футболисты U-19 уступили Франции в напряженном поединке

Латвия проиграла со счетом 1:2 (1:0).

На 34-й минуте Маркус Ивуланс вывел латвийцев вперед - 1:0.

В начале второго тайма Франция сделала три замены и смогла переломить ход встречи. На 76-й минуте Матис Детурбе сравнял счет, а на 86-й минуте Тидьям Гомис реализовал пенальти - 2:1.

На 89-й минуте Латвия также провела три замены, но изменить результат не удалось.

В первом туре в среду Латвия сыграла вничью 1:1 с Италией, а Франция уступила Испании со счетом 1:2.

После двух туров лидирует Испания (4 очка), у Франции - 3, у Италии - 2, у Латвии - 1 очко.

Заключительный матч группового этапа Латвия проведет во вторник, 25 марта, против Испании.

Главный тренер латвийской команды Виктор Добрецов включил в состав игроков из пяти латвийских клубов, а также футболистов, представляющих шесть зарубежных команд из Италии, Ирландии, Англии, Хорватии, Польши и Украины.

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