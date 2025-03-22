В субботу в городе Козенца (Италия) мужская молодежная сборная Латвии U-19 по футболу уступила сверстникам из Франции во втором матче квалификации чемпионата Европы.
Видео ⟩ Латвийские футболисты U-19 уступили Франции в напряженном поединке
Латвия проиграла со счетом 1:2 (1:0).
На 34-й минуте Маркус Ивуланс вывел латвийцев вперед - 1:0.
Markusa Ivulāna vārti pret Franciju, izvirzot Latvijas U-19 izlasi vadībā 🔥#LatvijasIzlase #U19EURO pic.twitter.com/Mw6vICXjsF— Futbola federācija (@kajbumba) March 22, 2025
В начале второго тайма Франция сделала три замены и смогла переломить ход встречи. На 76-й минуте Матис Детурбе сравнял счет, а на 86-й минуте Тидьям Гомис реализовал пенальти - 2:1.
На 89-й минуте Латвия также провела три замены, но изменить результат не удалось.
В первом туре в среду Латвия сыграла вничью 1:1 с Италией, а Франция уступила Испании со счетом 1:2.
После двух туров лидирует Испания (4 очка), у Франции - 3, у Италии - 2, у Латвии - 1 очко.
Заключительный матч группового этапа Латвия проведет во вторник, 25 марта, против Испании.
Главный тренер латвийской команды Виктор Добрецов включил в состав игроков из пяти латвийских клубов, а также футболистов, представляющих шесть зарубежных команд из Италии, Ирландии, Англии, Хорватии, Польши и Украины.
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