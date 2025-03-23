После встречи с Трампом Макгрегор обратился к народу Ирландии с громким заявлением

Суперзвезда смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в национальный ирландский праздник День Святого Патрика. В беседе с журналистами борец выступил в роли политика и высказал свое мнение по поводу растущей проблемы иммигрантов на его родине. Часть общественности сразу же задалась вопросом – почему нас интересует мнение какого-то спортсмена по политическому вопросу? Однако в ближайшем будущем Макгрегор может стать не "просто" бойцом...