Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

После встречи с Трампом Макгрегор обратился к народу Ирландии с громким заявлением

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Конор Макгрегор с семьей и президентом США Дональдом Трампом
Конор Макгрегор с семьей и президентом США Дональдом Трампом Фото: Baltais nams/"X"

Суперзвезда смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в национальный ирландский праздник День Святого Патрика. В беседе с журналистами борец выступил в роли политика и высказал свое мнение по поводу растущей проблемы иммигрантов на его родине. Часть общественности сразу же задалась вопросом – почему нас интересует мнение какого-то спортсмена по политическому вопросу? Однако в ближайшем будущем Макгрегор может стать не "просто" бойцом...

11 ноября 2025 года в Ирландии пройдут выборы президента. Принять в них участие обещает и Макгрегор. Это приводит к вопросу, который быстро становится актуальным: есть ли у скандального бойца реальные шансы стать президентом Ирландии?

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх