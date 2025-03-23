Проживающая под Цесисом Эва со старшей дочерью впервые поехала к семейному врачу на улицу Берзайнес в Цесисе. Автомобиль она оставила на находящейся рядом стоянке и пошла к специалисту. Спустя более часа женщину уже ждал оставленный инспектором полиции самоуправления Цесиса "привет", сообщает передача Bez Tabu.
В Цесисе полиция штрафует водителей за то, что они не замечают "невидимый" знак
Полиция самоуправления Цесиса оштрафовала Эву на 30 евро за то, что машина стояла на стоянке слишком долго. Водитель указывает, что она вообще не была проинформирована о том, что на этой стоянке необходимо указывать время и машину можно оставлять не более, чем на час.
"На стоянку я заехала по другой дороге, где тоже можно заезжать. Там не видно ни одного дорожного знака, что надо указывать начало время стоянки. И теперь, зная, где знак, его невозможно увидеть с другого конца стоянки. Считаю, что эта ситуация вводит в заблуждение. Они ввели меня в заблуждение, я своей вины не признаю. О своих действиях не сожалею, потому что мне не о чем сожалеть", - рассказала Эва.
Эвия обучает будущих водителей в Цесисе и Валмиере второй год. Она согласна с мнением Эвы, что дорожный знак размещен не в самом лучшем месте.
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