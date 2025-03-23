В Цесисе полиция штрафует водителей за то, что они не замечают "невидимый" знак

Полиция самоуправления Цесиса оштрафовала Эву на 30 евро за то, что машина стояла на стоянке слишком долго. Водитель указывает, что она вообще не была проинформирована о том, что на этой стоянке необходимо указывать время и машину можно оставлять не более, чем на час.

"На стоянку я заехала по другой дороге, где тоже можно заезжать. Там не видно ни одного дорожного знака, что надо указывать начало время стоянки. И теперь, зная, где знак, его невозможно увидеть с другого конца стоянки. Считаю, что эта ситуация вводит в заблуждение. Они ввели меня в заблуждение, я своей вины не признаю. О своих действиях не сожалею, потому что мне не о чем сожалеть", - рассказала Эва.

Эвия обучает будущих водителей в Цесисе и Валмиере второй год. Она согласна с мнением Эвы, что дорожный знак размещен не в самом лучшем месте.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!