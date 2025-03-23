В Турции приостановлены полномочия арестованного мэра Стамбула

Запрос на арест популярного оппозиционера был подан прокуратурой, которая возбудила против него два уголовных дела - по обвинению в коррупции и связях с терроризмом.

В воскресенье суд удовлетворил требование об аресте Имамоглу по делу о коррупции, однако отклонил запрос на его арест по делу о связях с террористическими организациями.

Адвокаты политика заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Задержание Имамоглу привело к усилению политической напряженности и вызвало массовые протесты по всей Турции. Однако власти запретили проведение протестных акций в крупнейших городах страны.

Многие считают, что арест оппозиционного политика - это политически мотивированная попытка устранить его из борьбы за президентские выборы 2028 года.

В воскресенье Республиканская народная партия (CHP), членом которой является Имамоглу, проводит праймериз для выдвижения кандидата на следующие президентские выборы, и ожидается, что именно Имамоглу станет этим кандидатом.

По информации газеты Cumhuriyet, в субботу, 22 марта, полиция допрашивала Имамоглу около пяти часов в рамках расследования его возможных связей с террористической Рабочей партией Курдистана.

Днем ранее он также четыре часа давал показания по делу о коррупции. В обоих случаях политик отрицал свою вину и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

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