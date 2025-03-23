Депутат Сейма от фракции партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича организует для пожилых жителей Курземе экскурсии в Ригу, финансируемые посольством Китая. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициирует проверку, так как законодательство запрещает партиям получать средства из-за рубежа, сообщает программа Nekā personīga.
Передача: партия Шлесерса устраивала мероприятия при поддержке посольства Китая. KNAB начнет проверку
Рамона Петравича отрицает, что нарушила закон о финансировании партий. По ее словам, пенсионеры самостоятельно сотрудничают с китайским посольством и сами решают, принимать ли обед в китайском ресторане.
Однако Nekā personīga удалось получить доказательства, что такие экскурсии проходили как минимум шесть раз и организовывались именно партией. В том числе и в этот четверг, 20 марта, за чем наблюдала программа.
Утро четверга. Группу из 30 пенсионеров у здания парламента встречает помощник депутата Рамоны Петравичи - Сандис Пуце. Гостей делят на две группы: одну провожают в помещения фракции "Латвия на первом месте" на кофе, другая отправляется на экскурсию по главному зданию Сейма. В этот день пленарное заседание закончилось рано, и в пустом здании к пенсионерам присоединяется помощник депутата Эдмунда Зивтиньша - Марис Рукс.
Подниматься по лестницам тяжело, и пожилые люди время от времени отдыхают. На короткое время к ним выходит и сама Рамона Петравича. Она фотографируется с гостями для социальных сетей - и быстро уходит.
Наступает обеденное время. Автобус везет пенсионеров из Курземе в китайский ресторан.
В подвальном помещении зарезервированы два столика, официанты быстро носят блюда. Сандис Пуце первым выходит из автобуса, проверяет, все ли готово, и ведет группу вниз.
После примерно часа, проведенного за обедом, поездка пожилых людей в Ригу заканчивается.
NP: Кто организовал приглашение группы?
Пенсионерка: Рамона Петравича.
Сандис Пуце, помощник депутата Сейма Рамоны Петравичи:
NP: Как партия организовала это мероприятие?
СП: Спасибо. Я не хочу давать интервью.
NP: На какие средства оно было организовано? Кто оплатил обед?
СП: На все вопросы ответит партия. Я не уполномочен отвечать.
NP: Но вы - помощник госпожи Петравичи. Вы знали, куда вести группу пенсионеров.
СП: Я действовал в согласовании с госпожой Рамоной Петравичей.
NP: И кто оплатил обед?
СП: Я отвечал за расписание дня.
Программе Nekā personīga стало известно, что обед для пенсионеров из Салдуса, которых сопровождал помощник депутата Петравичи, оплачивался не самой партией. Бронирование столиков и расходы на угощение взяло на себя посольство Китая.
Аналогичные поездки с обедом для других ассоциаций пожилых людей из Курземе были организованы еще дважды в этом году - 6 марта и 20 февраля.
В выпуске Talsu Vēstis от 25 февраля пожилые жители Колки выражают благодарность руководителю Талсинского отделения "Латвия на первом месте" Сандису Пуце за встречу с депутатами Сейма и возможность пообедать в китайском ресторане.
"Я не расплачиваюсь. Я только присутствую", - заявил Сандис Пуце.
Подобные визиты пенсионеров из Курземе в Сейм с завершением в китайском ресторане, где расходы покрывало посольство, организовывались и в прошлом году. Nekā personīga нашла упоминания о таких поездках 23 мая, 19 сентября и 28 сентября.
Аташе посольства Китая был немногословен. Он заявил, что не имеет ни малейшего понятия о том, что пенсионеров угощали за счет посольства. На вопрос о сотрудничестве с партией "Латвия на первом месте", он ответил, что Китай стремится поддерживать хорошие отношения со всеми партиями Сейма.
Хоу Тете, атташе посольства Китайской Народной Республики в Латвии:
NP: У нас есть доказательства, что посольство оплатило обед.
ХТ: Я ничего об этом не знаю.
NP: Вы не знали?
ХТ: Понятия не имею.
NP: Есть ли у посольства хорошие отношения с латвийскими парламентариями Рамоной Петравичей, Эдмундом Зивтиньшем и Айнаром Шлесерсом?
ХТ: У нас хорошие отношения со всеми политическими силами в Сейме.
Политическая партия "Латвия на первом месте", возглавляемая Айнаром Шлесерсом, ожидала результаты выборов 14-го Сейма в том же китайском ресторане, куда позже привозили пенсионеров. Преодолев пятипроцентный барьер, партия прошла в парламент и теперь получает значительное государственное финансирование.
В этом году из бюджета ей причитается более 520 тысяч евро. Использование этих средств контролирует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое после расследования Nekā personīga инициирует проверку возможных нарушений закона о финансировании партий со стороны партии.
"Я бы сказала, что это беспрецедентный случай. Ранее не было подобных ситуаций, когда партия организует мероприятия с привлечением финансирования посольства или сотрудничает с ним в их проведении. В данном случае можно усмотреть признаки нарушения, связанного с получением подарков. Бюро предпримет соответствующие меры и оценит ситуацию", - заявила Амилия Райтума, начальник отдела расследования нарушений политических организаций KNAB.
Политические партии могут получать пожертвования, но только от физических лиц и не более 3700 евро в год от одного человека. Получение финансирования из-за границы запрещено.
KNAB запросит у партии всю информацию о проведенных мероприятиях для пенсионеров и оценит возможную ответственность партии.
"Здесь важен еще один аспект - риски гораздо выше, чем при финансировании от юридических лиц. Закон категорически запрещает финансирование партий из иностранных источников. Партия должна объяснить эту ситуацию не только нам, но и всему обществу. К расходованию государственных средств партиями предъявляются значительно более строгие требования, чем к рядовым гражданам", - сказала Амилия Райтума.
"Я впервые об этом слышу. В целом мне сложно сказать, какие здесь нюансы, но если кто-то хочет угостить пенсионеров обедом - это только хорошо", - Эдмунд Зивтиньш, депутат Сейма ("Латвия на первом месте").
Депутат Рамона Петравича утверждает, что обед для пенсионеров был предложен посольством Китая, а партия не принимала в этом участия. Ее помощник Сандис Пуце, который также является членом Талсинского общества пенсионеров, лишь сопровождал пожилых людей в ресторан.
Тем не менее, на Facebook-странице Петравичи Nekā personīga обнаружила множество публикаций, в которых она организовывала мероприятия для пожилых людей Курземе совместно с посольством Китая.
2 августа прошлого года в Талси прошли спортивные игры для пенсионеров из 10 самоуправлений, организованные "Латвия на первом месте" при поддержке посольства Китая. Также депутат неоднократно публиковала фотографии с визитов к обществам пожилых людей в Курземе, где раздавала подарки, подготовленные посольством Китая.
"Можем подтвердить, что Служба государственной безопасности проинформирована о сотрудничестве посольства Китайской Народной Республики в Латвии с политической партией "Латвия на первом месте" и пенсионерскими организациями Курземе.
VDD обращает внимание, что подобное сотрудничество является одним из инструментов "мягкой силы", используемых Китаем для установления новых контактов и укрепления своих позиций в Латвии. Цель таких мероприятий - распространение в обществе выгодного для Китая публичного имиджа и продвижение его интересов в Латвии", - завила Служба государственной безопасности (VDD).
Илзе Яуналксне-Редере, журналистка:
Фокус "мягкой силы" Китая в Латвии - устранение темы Тибета и нарушений прав человека из повестки дня. И в этом созыве парламента самым благосклонным к Китаю политическим игроком является партия Латвия на первом месте", возглавляемая Шлесерсом.
Коммуникация китайского посольства в Латвии стала более агрессивной в 2023 году, когда был аккредитован посол Тан Сунгэнь. В том же году в сентябре председателем депутатской группы Сейма по сотрудничеству с парламентом Китая стал Айнар Шлесерс, который не чужд установлению связей со странами, обещающими выгодные и взаимовыгодные сделки.
В начале прошлого года несколько депутатов этой группы, главным образом члены партии Шлесерса, отправились в Пекин в рамках финансируемой китайским правительством поездки, которая вызвала неоднозначную реакцию. Осенью тех же депутатов заметили на организованной в срочном порядке лекции китайского правительства о жизни в Тибете. Государственное телевидение Китая использовало этот визит в качестве пропагандистского материала, представив его как поддержку Латвии позиции Китая по тибетскому вопросу.
После того как президент США Дональд Трамп начал курс на геополитическую конфронтацию, Айнару Шлесерсу, возможно, придется выбирать, какая из мировых держав ему ближе. Известно, что администрация Трампа негативно относится к росту китайского влияния и стремится его ограничить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!