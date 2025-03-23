Передача: партия Шлесерса устраивала мероприятия при поддержке посольства Китая. KNAB начнет проверку

"Я бы сказала, что это беспрецедентный случай. Ранее не было подобных ситуаций, когда партия организует мероприятия с привлечением финансирования посольства или сотрудничает с ним в их проведении. В данном случае можно усмотреть признаки нарушения, связанного с получением подарков. Бюро предпримет соответствующие меры и оценит ситуацию", - заявила Амилия Райтума, начальник отдела расследования нарушений политических организаций KNAB.

Политические партии могут получать пожертвования, но только от физических лиц и не более 3700 евро в год от одного человека. Получение финансирования из-за границы запрещено.

KNAB запросит у партии всю информацию о проведенных мероприятиях для пенсионеров и оценит возможную ответственность партии.

"Здесь важен еще один аспект - риски гораздо выше, чем при финансировании от юридических лиц. Закон категорически запрещает финансирование партий из иностранных источников. Партия должна объяснить эту ситуацию не только нам, но и всему обществу. К расходованию государственных средств партиями предъявляются значительно более строгие требования, чем к рядовым гражданам", - сказала Амилия Райтума.

"Я впервые об этом слышу. В целом мне сложно сказать, какие здесь нюансы, но если кто-то хочет угостить пенсионеров обедом - это только хорошо", - Эдмунд Зивтиньш, депутат Сейма ("Латвия на первом месте").