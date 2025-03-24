Правительство Израиля хочет уволить генпрокурора. Оппозиция считает это попыткой спасти Нетаньяху от уголовных дел

Верховный суд Израиля согласился с сомнениями сторонников Бара в законности решения правительства и «заморозил» его увольнение до слушаний по этому делу, которые должны пройти не позднее 8 апреля.

«Правительство хочет быть выше закона»

Протесты у резиденции премьер-министра Фото: AFP

Сама Бахарав-Миара на заседании по вотуму недоверия не присутствовала.

Накануне голосования она направила в секретариат правительства письмо, в котором написала, что досрочное завершение полномочий юридического советника правительства (так в Израиле официально называется должность генпрокурора) — исключительный шаг, а созванное министром юстиции заседание не является частью предусмотренной процедуры и, как следствие, не имеет никакой юридической силы.

«Правительство хочет быть выше закона, оно стремится создать ситуацию, при которой сможет действовать бесконтрольно, без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Своими действиями [правительство] хочет добиться абсолютной лояльности [всех структур] по отношению к политическому руководству», — написала Бахарав-Миара.

Ее коллеги по прокуратуре во главе с государственным прокурором Амитом Исманом в официальном заявлении выразили полную поддержку и доверие генпрокурору.

«Выражение недоверия к ней в тот момент, когда она, ее команда и все ее представители действуют ответственно, честно и добросовестно, подрывает основные принципы верховенства закона, дестабилизирует систему государственной юридической службы и ослабляет способность израильского общества и Государства Израиль справляться с текущими многочисленными вызовами», — говорится в заявлении прокуроров.