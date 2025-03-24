Кабинет министров Израиля единогласно одобрил вотум недоверия генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре. По версии правительства, это вызвано длительными и непреодолимыми разногласиями между ней и руководством страны. Оппозиция заявляет, что это попытка приближенных Биньямина Нетаньяху спасти его от уголовного преследования, которому он подвергается по целому ряду обвинений — от мошенничества до злоупотребления властью.
Правительство Израиля хочет уволить генпрокурора. Оппозиция считает это попыткой спасти Нетаньяху от уголовных дел
Сам Нетаньяху в голосовании не участвовал. Из-за конфликта интересов он не имеет права принимать участия в обсуждении вопросов, связанных с юридической системой.
Возглавляет процедуру отстранения Бахарав-Миары от должности министр юстиции Израиля Ярив Левин. Еще 5 марта он обратился к секретарю правительства Йоси Фуксу с просьбой назначить дату совещания кабинета, на котором будет запущена процедура увольнения генпрокурора.
Левин обвиняет Гали Бахарав-Миару в том, что она использует свою должность как инструмент диктатуры, в злоупотреблении властью и создании препятствий для работы правительства.
По мнению Левина, такой неограниченной власти нет ни у одного юридического института в западных демократиях.
В воскресенье у здания правительства, где проходило голосование, сотни противников Нетаньяху устроили акцию протеста. Несколько человек были задержаны.
Всего два дня назад, 21 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу спецслужбы «Шин-Бет» Ронена Бара. Официальными основаниями для этого были заявлены утрата доверия и «оперативный провал», сделавший возможным атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, но оппоненты Нетаньяху считают, что это связано с тем, что, «Шин-Бет» под руководством Бара расследует участие советников премьер-министра в возможном лоббировании интересов Катара.
Верховный суд Израиля согласился с сомнениями сторонников Бара в законности решения правительства и «заморозил» его увольнение до слушаний по этому делу, которые должны пройти не позднее 8 апреля.
«Правительство хочет быть выше закона»
Сама Бахарав-Миара на заседании по вотуму недоверия не присутствовала.
Накануне голосования она направила в секретариат правительства письмо, в котором написала, что досрочное завершение полномочий юридического советника правительства (так в Израиле официально называется должность генпрокурора) — исключительный шаг, а созванное министром юстиции заседание не является частью предусмотренной процедуры и, как следствие, не имеет никакой юридической силы.
«Правительство хочет быть выше закона, оно стремится создать ситуацию, при которой сможет действовать бесконтрольно, без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Своими действиями [правительство] хочет добиться абсолютной лояльности [всех структур] по отношению к политическому руководству», — написала Бахарав-Миара.
Ее коллеги по прокуратуре во главе с государственным прокурором Амитом Исманом в официальном заявлении выразили полную поддержку и доверие генпрокурору.
«Выражение недоверия к ней в тот момент, когда она, ее команда и все ее представители действуют ответственно, честно и добросовестно, подрывает основные принципы верховенства закона, дестабилизирует систему государственной юридической службы и ослабляет способность израильского общества и Государства Израиль справляться с текущими многочисленными вызовами», — говорится в заявлении прокуроров.
Лидер оппозиции Яир Лапид осудил действия Ярива Левина и пообещал не допустить увольнения генпрокурора.
«Левин решил разрушить израильское общество во время войны. Один из главных ответственных за катастрофу 7 октября, он ничему не научился. Его действия вредят государству, верховенству закона и военным усилиям. Его попытка отставки юридического советника — незаконная, насильственная и антиконституционная. Мы сделаем все, чтобы остановить этот процесс», — заявил Лапид.
Что дальше?
Голосование кабинета – только первый шаг в процессе отстранения генпрокурора от должности. Согласно процедуре, теперь должна быть созвана комиссия, в которую должны войти бывший председатель Верховного суда, любой бывший министр юстиции, бывший депутат Кнессета и еще несколько человек, в прошлом занимавших определенные посты.
На данный момент известно, что в качестве бывшего председателя Верховного суда в комиссию войдет Ашер Грунис. Остальной состав пока не определен.
Израильская пресса пишет, что Ярив Левин предложил уже несколько кандидатур, но оппозиция заявляет, что все эти люди лояльны ему, и, если они будут утверждены, состав комиссии изначально будет несбалансированным.
Комиссии предстоит заслушать доводы правительства и ответные аргументы Гали Бахарав-Миары, и вынести свое решение.
У проигравшей стороны будет возможность обжаловать его в Верховном суде.