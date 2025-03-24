Украинская теннисистка Юлия Вакуленко, поднявшаяся на 32-е место в мировом рейтинге WTA в 2007 году, открыто рассказала о том, как в подростковом возрасте она подвергалась домогательствам и сексуальной эксплуатации со стороны тренера, который был значительно старше ее.
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"Я была его собственностью. В том числе сексуально". Откровения теннисистки о домогательствах тренера
История Вакуленко — одна из нескольких, собранных французской спортивной газетой L'Equipe в публикации под названием "Темная сторона женского тенниса". Идея материала возникла после того, как в феврале Женская теннисная ассоциация (WTA) отстранила от работы тренера Стефана Вукова за нарушение этического кодекса WTA в отношении представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.