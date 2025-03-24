"Я была его собственностью. В том числе сексуально". Откровения теннисистки о домогательствах тренера

Украинская теннисистка Юлия Вакуленко, поднявшаяся на 32-е место в мировом рейтинге WTA в 2007 году, открыто рассказала о том, как в подростковом возрасте она подвергалась домогательствам и сексуальной эксплуатации со стороны тренера, который был значительно старше ее.