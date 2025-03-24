У стен Рижского замка археологи обнаружили уникальные находки

В то же время на Замковой площади археологические исследования проводятся впервые, отметил Муйжниекс. В Средние века здесь располагалась территория форбурга, которая была застроена. От города её отделяли ров и крепостная стена. В XVII веке форбург вошел в расширенную систему городских укреплений, которая была демонтирована в XVIII веке, а ров - засыпан. До 1780 года, когда на этом месте появился открытый городской плац, территория была разделена на земельные участки. Сейчас, в исследуемой части площади, обнаружены следы деревянной застройки XVII–XVIII веков, насыщенный культурный слой и находки, среди которых преобладают конская упряжь и предметы военного характера.