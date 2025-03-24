Археологи Латвийского Национального исторического музея начали археологические исследования у Рижского замка - об этом агентству LETA сообщили представители Государственного акционерного общества Valsts nekustamie īpasumi (VNĪ).
У стен Рижского замка археологи обнаружили уникальные находки
Во время археологического надзора в зоне строительных работ по устройству системы отвода дождевых вод у Рижского замка был выявлен нетронутый культурный слой - как у стены бастиона Хорна, так и в районе форбурга (предзамковой территории).
Представители VNĪ поясняют: на глубине почти двух метров ниже современного уровня земли обнаружен неповрежденный культурный пласт, состоящий из темной почвы с остатками древесины, костями животных и фрагментами посуды.
В настоящее время проводится археологическая разведка с целью выяснения характера находок, их культурно-исторической ценности и возможного влияния этих данных на реализацию проекта строительства системы отвода дождевой воды.
Хотя исследование еще продолжается, уже сейчас стало известно: на территории форбурга, вероятно, обнаружен исторический пол конюшни Рижского замка, сообщают в VNĪ.
Планируется, что археологические работы завершатся к концу апреля, однако их результаты станут известны только после более глубокой экспертизы найденных артефактов, уточняют представители VNĪ.
Руководитель археологических работ Витольд Муйжниекс сообщил, что у бастиона Хорна, на набережной 11 Ноября, был найден участок стены бастиона шведского периода. Стена сложена из тесаных блоков доломита: камни выложены вдоль боковых сторон, а середина заполнена бутом на известковом растворе. Толщина стены составляет 1,7 метра. Бастион Хорна был построен во второй половине XVII века, а в XVIII веке соединен с другими городскими укреплениями, образовав единую линию обороны. Система укреплений Риги существовала до 1857 года, когда был разрешен снос оборонительных стен.
В то же время на Замковой площади археологические исследования проводятся впервые, отметил Муйжниекс. В Средние века здесь располагалась территория форбурга, которая была застроена. От города её отделяли ров и крепостная стена. В XVII веке форбург вошел в расширенную систему городских укреплений, которая была демонтирована в XVIII веке, а ров - засыпан. До 1780 года, когда на этом месте появился открытый городской плац, территория была разделена на земельные участки. Сейчас, в исследуемой части площади, обнаружены следы деревянной застройки XVII–XVIII веков, насыщенный культурный слой и находки, среди которых преобладают конская упряжь и предметы военного характера.
Проект предусматривает реконструкцию сетей ливневой канализации, водоснабжения и бытовой канализации, чтобы предотвратить негативное воздействие воды на стены замка. Кроме того, на южном фасаде Кастеллы (главного корпуса замка) будет установлено освещение и информационный стенд.
Завершение проекта намечено на конец лета 2025 года. Финансирование в размере 1,69 миллиона евро с учетом НДС обеспечено Министерством культуры Латвии за счет средств Европейского фонда регионального развития (ERAF).
Компания VNĪ была основана в 1996 году, ее единственным владельцем является Министерство финансов Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!