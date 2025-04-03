Обмануты сотни: рижский след в крупном шведском расследовании

Берье Берьсессон, один из пострадавших авторов, получил себе редактора "из Швеции" по имени Эмма. На самом дела это была рижанка

Шведский телеканал SVT опубликовал расследование деятельности местного издательства Lava Förlag, в котором, как выяснилось, под видом шведских специалистов фактически работали не менее 10 сотрудников из Латвии. Они представлялись авторам под вымышленными шведскими именами, используя местные номера и почтовые адреса.

Авторы, поверив в обещания "профессионального издания" с участием "опытных редакторов", платили от 3700 до 16 000 евро за выпуск книг. Однако ожидаемый успех не наступал. В чем суть дела, что грозит фигурантам и почему до сих в Швеции кипит скандал - в материале TVNET+.