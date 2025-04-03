Обмануты сотни: рижский след в крупном шведском расследовании

Шведский телеканал SVT опубликовал расследование деятельности местного издательства Lava Förlag, в котором, как выяснилось, под видом шведских специалистов фактически работали не менее 10 сотрудников из Латвии. Они представлялись авторам под вымышленными шведскими именами, используя местные номера и почтовые адреса.
Авторы, поверив в обещания "профессионального издания" с участием "опытных редакторов", платили от 3700 до 16 000 евро за выпуск книг. Однако ожидаемый успех не наступал. В чем суть дела, что грозит фигурантам и почему до сих в Швеции кипит скандал - в материале TVNET+.
Ранее Lava не упоминала рижский офис в публичных материалах. Теперь участие Латвии в операционной структуре признано официально.