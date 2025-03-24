В Валмиере гражданин Эстонии украл из магазина дорогой смартфон

Кража произошла 23 марта в торговом центре Валмиеры. Мужчина, общаясь с продавцом на английском языке, выразил желание купить смартфон Samsung S25 Ultra по полной цене, а также дополнительно приобрести беспроводные наушники AirPods. Продавец отправился на склад, чтобы подготовить наушники, оставив выбранное устройство на стойке обслуживания. Когда он вернулся спустя несколько минут, клиент уже исчез вместе со смартфоном стоимостью более 1300 евро.

Продавец незамедлительно вызвал полицию. Сотрудники службы охраны просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили номерной знак автомобиля, на котором скрылся предполагаемый вор.

Полиция отреагировала оперативно. Сотрудники Государственной полиции заметили упомянутый автомобиль на Валмиерском шоссе в направлении Валки.

При проверке транспортного средства были задержаны двое граждан Эстонии, родившиеся в 1999 и 1997 годах. В ходе осмотра был найден похищенный смартфон Samsung S25 Ultra - в целости и нераспакованный. Оба подозреваемых были доставлены в Цесис, где их поместили в изолятор временного содержания.

После помещения в изолятор один из задержанных пожаловался на проблемы со здоровьем и был доставлен в медицинское учреждение. Однако в больнице никакие отклонения не были выявлены, и мужчина был вновь возвращён в изолятор - уточнила Васкане.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств кражи. Смартфон будет возвращен в магазин.

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