Что стало с чемпионским поясом Усика в Белом доме?

Зеленский ранее обещал вручить Трампу пояс Усика, и поначалу казалось, что он сдержит слово. Престижная награда во время встречи действительно была размещена рядом с президентом Украины. Однако из-за напряженного характера переговоров чемпионский пояс так и не был передан Трампу.

Журналист Time Саймон Шустер поинтересовался у Зеленского, что в итоге стало с этим подарком. Президент Украины ответил откровенно: "Не знаю, может, он до сих пор там лежит".

Позже выяснилось, что после визита Зеленского один из сотрудников Белого дома обнаружил пояс и отнес его в личную столовую Трампа, сообщает Time. Там он сейчас и находится - среди других сувениров.

Стоит отметить, что в Белом доме находился не подлинный, а дубликат чемпионского пояса.

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