28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. В Овальный кабинет была доставлена также чемпионская лента украинского боксера Александра Усика, чемпиона мира в тяжелом весе. Журнал Time выяснил, что произошло с этим поясом после неудачной встречи двух лидеров.
Что стало с чемпионским поясом Усика в Белом доме?
Зеленский ранее обещал вручить Трампу пояс Усика, и поначалу казалось, что он сдержит слово. Престижная награда во время встречи действительно была размещена рядом с президентом Украины. Однако из-за напряженного характера переговоров чемпионский пояс так и не был передан Трампу.
Журналист Time Саймон Шустер поинтересовался у Зеленского, что в итоге стало с этим подарком. Президент Украины ответил откровенно: "Не знаю, может, он до сих пор там лежит".
Позже выяснилось, что после визита Зеленского один из сотрудников Белого дома обнаружил пояс и отнес его в личную столовую Трампа, сообщает Time. Там он сейчас и находится - среди других сувениров.
Стоит отметить, что в Белом доме находился не подлинный, а дубликат чемпионского пояса.
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