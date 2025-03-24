Украина получит сотни разведывательных дронов в рамках международной коалиции

Как отмечается в заявлении министерства, поставка этих беспилотников будет осуществлена в течение ближайших трех месяцев.

"Практическая поддержка Украины со стороны дроновой коалиции стала ключевым элементом ее обороны против армии оккупантов", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), выразив уверенность в том, что предоставленные коалицией дроны помогут украинским военным получать критически важную информацию о передвижениях и позициях противника на фронте, чтобы обеспечить столь необходимое преимущество в борьбе за свободу своей страны.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Украина благодарна своим союзникам за оперативный отклик и предоставление этой жизненно важной способности. "Быстрая реакция и гибкость в принятии этого решения были крайне важны, особенно сейчас, когда Украине срочно необходимы разведывательные дроны. Благодаря им наши солдаты смогут изучать обстановку на местности и лучше понимать ситуацию, что критично для успешного проведения боевых операций", - заявила она.

Минобороны Латвии напоминает, что международная дроновая коалиция продолжает системную работу по оказанию помощи Украине. В феврале 2024 года коалиция объявила третий международный тендер на закупку разведывательных дронов тактического уровня. Прием заявок завершился 17 марта, сейчас проходит первый этап отбора, сообщили в министерстве.

С момента основания дроновой коалиции - 14 февраля 2024 года - ее страны-участницы уже оказали значительную поддержку Украине, осуществляя поставки беспилотников. Общий объем поддержки, направленной на развитие дроновых возможностей ВСУ, в 2024 году составил 1,8 миллиарда евро. Кроме того, в рамках совместного закупочного фонда под руководством Великобритании было выделено более 80 миллионов евро.

В состав коалиции входят 18 стран: Латвия, Украина, Великобритания, а также Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.

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