Государства-участницы "дроновой коалиции" выделят 20 миллионов евро из общего фонда на экстренную закупку нескольких сотен тактических разведывательных дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.
Украина получит сотни разведывательных дронов в рамках международной коалиции
Как отмечается в заявлении министерства, поставка этих беспилотников будет осуществлена в течение ближайших трех месяцев.
"Практическая поддержка Украины со стороны дроновой коалиции стала ключевым элементом ее обороны против армии оккупантов", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), выразив уверенность в том, что предоставленные коалицией дроны помогут украинским военным получать критически важную информацию о передвижениях и позициях противника на фронте, чтобы обеспечить столь необходимое преимущество в борьбе за свободу своей страны.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Украина благодарна своим союзникам за оперативный отклик и предоставление этой жизненно важной способности. "Быстрая реакция и гибкость в принятии этого решения были крайне важны, особенно сейчас, когда Украине срочно необходимы разведывательные дроны. Благодаря им наши солдаты смогут изучать обстановку на местности и лучше понимать ситуацию, что критично для успешного проведения боевых операций", - заявила она.
Минобороны Латвии напоминает, что международная дроновая коалиция продолжает системную работу по оказанию помощи Украине. В феврале 2024 года коалиция объявила третий международный тендер на закупку разведывательных дронов тактического уровня. Прием заявок завершился 17 марта, сейчас проходит первый этап отбора, сообщили в министерстве.
С момента основания дроновой коалиции - 14 февраля 2024 года - ее страны-участницы уже оказали значительную поддержку Украине, осуществляя поставки беспилотников. Общий объем поддержки, направленной на развитие дроновых возможностей ВСУ, в 2024 году составил 1,8 миллиарда евро. Кроме того, в рамках совместного закупочного фонда под руководством Великобритании было выделено более 80 миллионов евро.
В состав коалиции входят 18 стран: Латвия, Украина, Великобритания, а также Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.
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