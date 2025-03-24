ВИДЕО Дискриминация и унижение: в ресторан Елгавы не пустили женщину с собакой-поводырем

"10 минут дискриминации в Елгаве. Нас было пятеро - мы хотели пообедать там, но дальше входа не прошли, потому что официант сказал, что с собаками сюда нельзя", - рассказала Лига.

По ее словам, объяснение, что это собака-поводырь, не возымело никакого действия.

"Это абсолютно ничего не изменило. После этого мой отец отчаянно начал объяснять, что я не вижу, что собака - это мои глаза, и что это не собака для удовольствия, а жизненная необходимость. Но в ответ прозвучало всё то же: "С собаками нельзя". Сколько же должно быть внутреннего цинизма у человека, чтобы так ответить, даже когда ему все подробно и с человеческой болью объясняют?" - возмущается Лига.

После публикации женщины в социальных сетях член правления компании принесла публичные извинения и выразила готовность компенсировать причиненный моральный ущерб. В телефонном разговоре с LTV представитель заведения отказалась от интервью, но в письменном ответе в соцсетях написала: "Мы впервые столкнулись с подобной ситуацией. К сожалению, сегодняшняя молодежь не понимает и не замечает многие вещи, которые недоступны. Каждая ситуация индивидуальна. Иногда поэтому нужно говорить прямо в лицо".

Лига с этим объяснением не согласна - по ее словам, у нее был положительный опыт общения с молодежью, но в данном случае сотрудники заведения попросту не захотели слушать.

Кроме того, от работников прозвучали и предположения о том, что собака может быть агрессивной. Лига подчеркивает: это исключено, потому что собаками-поводырями становятся только животные, прошедшие строгий отбор и двухлетнюю подготовку.

Право человека с собакой-поводырем посещать общественные места, учреждения и мероприятия закреплено также в нормативных актах Кабинета министров Латвии.

Видео: Новостной сюжет LTV

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