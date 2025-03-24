Сборная Латвии по футболу во втором матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года уступила на выезде команде Англии.
79 тысяч зрителей! Новый рекорд и поражение сборной Латвии на "Уэмбли"
Матч прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счётом 3:0 в пользу Англии.
На 18-й минуте отличная возможность открыть счёт была у Владислава Гутковскиса, который оказался у мяча после ошибки и недопонимания английского вратаря и защитника. К сожалению, получивший мяч Гутковскис не смог с острого угла отправить мяч точно в ворота.
В первом тайме англичане активно атаковали и практически все время провели на чужой половине поля. Несколько раз сборную Латвии от пропущеного гола спасал вратарь Кришьянис Звиедрис, но на 39-й минуте хозяева всё-таки повели в счёте после идеально исполненного штрафного удара в исполнении Риса Джеймса.
На 68-й минуте Гарри Кейн укрепил преимущество сборной Англии, забив свой 71-й гол в 105 матчах за национальную команду. После нескольких коротких передач с правой стороны штрафной Деклан Райс низом отдал пас параллельно воротам, а Кейн остался один на дальней штанге и отправил мяч в пустой угол ворот.
На 76-й минуте Эберечи Эзе обыграл в штрафной Даниэля Балодиса и Алвиса Яунземса и нанёс удар по воротам - мяч после рикошета от Антона Черномордого залетел в левый угол ворот - 3:0 в пользу Англии.
Отметим, что на матче присутствовало 79 572 зрителей - эта игра стала самой посещаемой в истории сборной Латвии по футболу.
Сборная Англии в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге FIFA, а Латвия - 140-е место.
Напомним, сборная Латвии стартовала в отборе на чемпионат мира с выезной победы над командой Андорры (1:0), а Англия в дебютном матче главного тренера Томаса Тухеля победила Албанию (2:0). В группе К также выступает Сербия.
Первые домашние матчи в этом году пройдут в июне. Сначала 7 июня стадион "Сконто" в Риге примет в товарищеском матче сборную Азербайджана под руководством чемпиона Европы Фернанду Сантуша, а 10 июня в рамках отборочных матчей чемпионата мира на стадион "Сконто" приедет участник Евро-2024 Албания.
6 сентября этого года сборная Сербии посетит Ригу, а в октябре Латвия проведет два домашних матча на стадионе "Даугава" в Риге против Андорры и Англии.
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