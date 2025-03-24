79 тысяч зрителей! Новый рекорд и поражение сборной Латвии на "Уэмбли"

Матч прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счётом 3:0 в пользу Англии.

На 18-й минуте отличная возможность открыть счёт была у Владислава Гутковскиса, который оказался у мяча после ошибки и недопонимания английского вратаря и защитника. К сожалению, получивший мяч Гутковскис не смог с острого угла отправить мяч точно в ворота.

В первом тайме англичане активно атаковали и практически все время провели на чужой половине поля. Несколько раз сборную Латвии от пропущеного гола спасал вратарь Кришьянис Звиедрис, но на 39-й минуте хозяева всё-таки повели в счёте после идеально исполненного штрафного удара в исполнении Риса Джеймса.

На 68-й минуте Гарри Кейн укрепил преимущество сборной Англии, забив свой 71-й гол в 105 матчах за национальную команду. После нескольких коротких передач с правой стороны штрафной Деклан Райс низом отдал пас параллельно воротам, а Кейн остался один на дальней штанге и отправил мяч в пустой угол ворот.