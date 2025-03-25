Известно, когда в Пардаугаве наконец заработает колесо обозрения

"Мы очень довольны тем, что у нас получилось - мы реализовали этот масштабный проект и приобрели ценный опыт. Рижское колесо обозрения почти готово к приему посетителей. В настоящее время завершается работа над сайтом, а также над мероприятиями, которые будут развлекать посетителей в парке, в том числе цифровой галереей исторических пейзажей Риги в сотрудничестве с художественной галереей Zuzeum", - говорит член правления предприятия RPR Operators Димитрий Успенскис.

На этой неделе к работе над световым программным обеспечением приступил международно признанный художник по свету, который установит инновационную интеллектуальную систему освещения, подстраивая свою программу под важные события в Латвии. А чтобы колесо приносило радость и новые впечатления не только гостям Риги, но и прославило Латвию на весь мир, в начале апреля оно пройдет международную сертификацию, которая позволит рижскому колесу обозрения встать в один ряд с самыми известными колесами обозрения в мире, которые находятся в Чикаго, Монреале, Гданьске и Лондоне.

"Международное признание - важный шаг не только для проекта, но и для Латвии в целом. Рижское колесо обозрения - это не готовое решение, заимствованное из других стран, это уникальный продукт с индивидуальным дизайном и элементами латвийского производства, и мы считаем, что у колеса есть огромный потенциал стать экспортным продуктом Латвии. Именно поэтому мы пригласили для его оценки немецких экспертов по сертификации из TÜV Rheinland, признание которых позволит нам реализовывать подобные проекты за рубежом, тем самым продвигая имя Латвии на международной арене", - отметил член правления RPR Operators.

Как уже сообщалось, 65-метровое колесо обозрения станет главной туристической достопримечательностью на малопосещаемом левом берегу Даугавы в Риге. Колесо можно будет использовать в любое время года, так как его кабины оснащены как кондиционерами, так и отоплением. Одновременно в нем смогут разместиться 240 пассажиров - по восемь в каждой каюте. Одна поездка займет 15 минут.

Билеты на Рижское колесо обозрения можно будет приобрести в кассе у подножия колеса обозрения. О стоимости билетов и дате открытия колеса обозрения будет сообщено отдельно.

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