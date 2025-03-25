24 марта 2025 года сборная Латвии провела исторический матч против родоначальников футбола англичан. На знаменитом стадионе "Уэмбли" латыши не смогли забить гол и потерпели поражение. Убедительное достижение, значительный результат и красивые голы, однако английские футбольные болельщики не кажутся слишком счастливыми...
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Англия не в восторге от убедительной победы над Латвией...
Сборная Латвии по футболу проводит первый в своей истории матч против сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч завершился убедительной победой хозяев. Однако британские СМИ и болельщики не были впечатлены.
Пренебрежительное отношение к Латвии было заметно как до, так и после матча.