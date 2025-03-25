Англия не в восторге от убедительной победы над Латвией...

Сборная Латвии по футболу проводит первый в своей истории матч против сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч завершился убедительной победой хозяев. Однако британские СМИ и болельщики не были впечатлены.

Пренебрежительное отношение к Латвии было заметно как до, так и после матча.

Стоит отметить, что героем матча стал Рис Джеймс, который открыл счет в первом тайме красивым ударом со штрафного. Зрители были удивлены тем, что футболист не стал праздновать гол. После игры Джеймс объяснил свою реакцию.