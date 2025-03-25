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Англия не в восторге от убедительной победы над Латвией...

Перевод: rus.tvnet.lv
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Футболисты сборной Англии после гола в ворота Латвии
Футболисты сборной Англии после гола в ворота Латвии Фото: Latvijas Futbola federācija/LFF

24 марта 2025 года сборная Латвии провела исторический матч против родоначальников футбола англичан. На знаменитом стадионе "Уэмбли" латыши не смогли забить гол и потерпели поражение. Убедительное достижение, значительный результат и красивые голы, однако английские футбольные болельщики не кажутся слишком счастливыми...

Сборная Латвии по футболу проводит первый в своей истории матч против сборной Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч завершился убедительной победой хозяев. Однако британские СМИ и болельщики не были впечатлены.

Пренебрежительное отношение к Латвии было заметно как до, так и после матча.

Стоит отметить, что героем матча стал Рис Джеймс, который открыл счет в первом тайме красивым ударом со штрафного. Зрители были удивлены тем, что футболист не стал праздновать гол. После игры Джеймс объяснил свою реакцию.

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