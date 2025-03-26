26 марта исполняется 100 дней со дня смерти знаменитого латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ собрал самую важную информацию о произошедшем, расследовании и мнениях самых близких людей.
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100 дней со дня смерти Тиммы: факты и свежие новости
До самого долгожданного праздника в году - Рождества - оставалось совсем немного времени. Но утро 17 декабря принесло новость, в которую никто не мог поверить - умер 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело было найдено на лестничной клетке дома в Москве.