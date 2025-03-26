Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

100 дней со дня смерти Тиммы: факты и свежие новости

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

26 марта исполняется 100 дней со дня смерти знаменитого латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ собрал самую важную информацию о произошедшем, расследовании и мнениях самых близких людей.

До самого долгожданного праздника в году - Рождества - оставалось совсем немного времени. Но утро 17 декабря принесло новость, в которую никто не мог поверить - умер 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело было найдено на лестничной клетке дома в Москве.

Россия полиция говорит о самоубийстве. Семья в это не верит. В Латвии продолжается расследование, появляется все больше информации - сообщения о странных телефонных звонках, ударе...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх