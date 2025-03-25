Переговоры в Эр-Рияде носили технический характер, поэтому общественность не будет проинформирована об их содержании, заявил пресс-секретарь Путина. Ранее сообщалось о подготовке совместного заявления.
Содержание многочасовых переговоров между российской и американской делегациями, прошедших в Эр-Рияде 24 марта, не будет раскрыто. "Речь идет о технических переговорах, с погружением в детали", - заявил во вторник, 25 марта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По этой причине общественность не будет проинформирована о ходе дискуссий, добавил он.
По словам Пескова, Москва и Вашингтон проинформированы об итогах встречи, сейчас власти двух стран их анализируют. Данные контакты будут продолжены, однако конкретные сроки пока не определены, уточнил он.
Карасин заявил о непростом, но полезном диалоге
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде, заявил о "насыщенном, непростом, но весьма полезном" диалоге. "Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации", - заявил он ТАСС. Кроме того, Карасин указал, что к дальнейшим российско-американским переговорам будут привлечены другие страны, а также ООН.
Ранее Reuters сообщило, что по итогам переговоров делегаций США и России в "ближайшем будущем" ожидается "позитивное заявление". Ссылаясь на источник в Белом доме, агентство написало, что на встрече в Эр-Рияде "наблюдается прогресс". Российский источник сказал агентству Reuters, что проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для одобрения. Похожую информацию со ссылкой на два источника распространил телеканал CBS News.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром 25 марта сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телеинтервью.
Переговоры США и РФ продолжались весь день
Переговоры делегаций США и РФ, длившиеся весь день 24 марта, завершились около 23.00 мск. Днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США и Украины, обороняющейся от российского вторжения. Украинская делегация после завершения встречи осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться результатов переговоров США и РФ. 25 марта проходит еще одна встреча украинской делегации с представителями США.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Украина и Россия близки к полному прекращению огня. Она подчеркнула, что в настоящий момент американские переговорщики работают над решением, которое устроило бы все стороны конфликта. "Суть того, что мы пытаемся здесь сделать, - обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах...Это единственное, на чем сосредоточен президент (Дональд Трамп - Ред.)", - заявила пресс-секретарь.
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