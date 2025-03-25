Видео Порзиньгис выиграл у "литовских башен" Сабониса и Валанчюнаса

"Селтикс" на выезде обыграли "Сакраменто Кингз" со счетом 113:95 (30:29, 26:22, 32:27, 25:17) и одержали шестую победу подряд.

Порзиньгис вернулся после того, как пропустил одну игру, и отыграл 30 минут и 37 секунд, за которые он реализовал четыре из девяти двухочковых бросков, один из четырех дальних бросков и пять из шести штрафных бросков.

Среди "бостонцев" выделился лидер команды Джейсон Тейтум, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и восемь передач. Его игра закончилась в третьей четверти после того, как он столкнулся с литовцем Домантасом Сабонисом из команды противника и повредил лодыжку.

В команде хозяев отличился Демар Дерозан, который набрал 20 очков и сделал 10 передач, а также Сабонис - 16 очков и 17 подборов. Другой литовец "Кингз" Йонас Валанчюнас набрал четыре очка и сделал три подбора.

"Селтикс" занимают второе место в Восточной конференции с 53 победами в 72 матчах, а "Кингз" - девятое место на Западе с 35-36 очками.

В среду, 26 марта, "Селтикс" отправятся в гости к "Финикс Санз".

Видео: Моменты матча "Селтикс" против "Кингз"