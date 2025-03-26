Как генерал ФСБ, которого Путин отправил на переговоры с Украиной, связан с Латвией

Мировые СМИ накануне встречи в Эр-Рияде напоминали, что генерал ФСБ Сергей Беседа был руководителем службы ФСБ, которая отвечала за информацию об Украине накануне полномасштабного вторжения. Независимые российские СМИ утверждали, что именно Беседа давал Путину недостоверные данные об отношении украинцев к будущим оккупантам и якобы за это он оказался в тюрьме.