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"Не хочу оставлять ей все это удовольствие": вице-президент США присоединится к супруге в поездке в Гренландию (1)

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Джей Ди Вэнс с супругой Ушой
Джей Ди Вэнс с супругой Ушой Фото: AFP/Scanpix

Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что в пятницу посетит Гренландию, присоединившись к своей супруге Уше.

Визит вице-президента усилит давление на этот автономный регион Дании, на который ранее претендовал президент США Дональд Трамп.

Вэнс, который стал голосом Трампа по вопросам внешней политики, сообщил, что в рамках визита планирует встретиться с военнослужащими Космических сил США, базирующимися на Гренландии, а также "оценить ситуацию с безопасностью" на острове.

"Вокруг визита Уши на Гренландию в эту пятницу было так много ажиотажа, что я подумал: не хочу оставлять ей всё это удовольствие. Поэтому я присоединяюсь к ней", - заявил Венс.

Его заявление прозвучало спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала поездку Уши Венс как "неприемлемое давление" на Гренландию и Данию.

Ранее Белый дом сообщил, что Уша Венс с четверга по субботу посетит Гренландию, чтобы принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках, проходящих в городе Сисимиут на северо-западном побережье острова. Эти соревнования во многом спонсируются консульством США в столице Гренландии - городе Нуук.

С момента возвращения в Белый дом в январе Дональд Трамп не скрывает, что хотел бы, чтобы США получили контроль над Гренландией по соображениям национальной безопасности. Он также отказался исключать возможность применения силы для достижения этой цели.

В своем видеообращении Венс заявил, что другие страны пытались использовать территорию Гренландии, чтобы "угрожать Соединённым Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии".

"Говоря от имени президента Трампа: мы хотим укрепить безопасность народа Гренландии", - добавил он.

Ожидается, что на этой неделе Гренландию также посетит советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц - об этом ранее сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Кроме того, американские СМИ сообщили, что в страну направится министр энергетики США Крис Райт.

И эти визиты, представляемые как частные, вызвали недовольство у политиков в Дании и на самой Гренландии.

"Вы не можете организовывать частный визит с официальными представителями другого государства", - заявила Фредериксен журналистам.

В правительстве Гренландии в официальном заявлении на платформе Facebook подтвердили, что не направляли никаких приглашений - ни для частных, ни для официальных визитов.

"В настоящий момент у нас временное правительство до формирования новой коалиции, и мы просим все государства уважать этот процесс", - говорится в заявлении.

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