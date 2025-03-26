Визит вице-президента усилит давление на этот автономный регион Дании, на который ранее претендовал президент США Дональд Трамп.

Вэнс, который стал голосом Трампа по вопросам внешней политики, сообщил, что в рамках визита планирует встретиться с военнослужащими Космических сил США, базирующимися на Гренландии, а также "оценить ситуацию с безопасностью" на острове.

"Вокруг визита Уши на Гренландию в эту пятницу было так много ажиотажа, что я подумал: не хочу оставлять ей всё это удовольствие. Поэтому я присоединяюсь к ней", - заявил Венс.

Его заявление прозвучало спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала поездку Уши Венс как "неприемлемое давление" на Гренландию и Данию.

Ранее Белый дом сообщил, что Уша Венс с четверга по субботу посетит Гренландию, чтобы принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках, проходящих в городе Сисимиут на северо-западном побережье острова. Эти соревнования во многом спонсируются консульством США в столице Гренландии - городе Нуук.