Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что в пятницу посетит Гренландию, присоединившись к своей супруге Уше.
"Не хочу оставлять ей все это удовольствие": вице-президент США присоединится к супруге в поездке в Гренландию (1)
Визит вице-президента усилит давление на этот автономный регион Дании, на который ранее претендовал президент США Дональд Трамп.
Вэнс, который стал голосом Трампа по вопросам внешней политики, сообщил, что в рамках визита планирует встретиться с военнослужащими Космических сил США, базирующимися на Гренландии, а также "оценить ситуацию с безопасностью" на острове.
"Вокруг визита Уши на Гренландию в эту пятницу было так много ажиотажа, что я подумал: не хочу оставлять ей всё это удовольствие. Поэтому я присоединяюсь к ней", - заявил Венс.
Его заявление прозвучало спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала поездку Уши Венс как "неприемлемое давление" на Гренландию и Данию.
Ранее Белый дом сообщил, что Уша Венс с четверга по субботу посетит Гренландию, чтобы принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках, проходящих в городе Сисимиут на северо-западном побережье острова. Эти соревнования во многом спонсируются консульством США в столице Гренландии - городе Нуук.
С момента возвращения в Белый дом в январе Дональд Трамп не скрывает, что хотел бы, чтобы США получили контроль над Гренландией по соображениям национальной безопасности. Он также отказался исключать возможность применения силы для достижения этой цели.
В своем видеообращении Венс заявил, что другие страны пытались использовать территорию Гренландии, чтобы "угрожать Соединённым Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии".
"Говоря от имени президента Трампа: мы хотим укрепить безопасность народа Гренландии", - добавил он.
Ожидается, что на этой неделе Гренландию также посетит советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц - об этом ранее сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Кроме того, американские СМИ сообщили, что в страну направится министр энергетики США Крис Райт.
И эти визиты, представляемые как частные, вызвали недовольство у политиков в Дании и на самой Гренландии.
"Вы не можете организовывать частный визит с официальными представителями другого государства", - заявила Фредериксен журналистам.
В правительстве Гренландии в официальном заявлении на платформе Facebook подтвердили, что не направляли никаких приглашений - ни для частных, ни для официальных визитов.
"В настоящий момент у нас временное правительство до формирования новой коалиции, и мы просим все государства уважать этот процесс", - говорится в заявлении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!