Министр внутренних дел: активность саботажа со стороны России может возрасти

По словам министра, в условиях, когда Россия целенаправленно увеличивает ресурсы на ведение диверсионной деятельности, "мы не можем быть защищены на сто процентов". Он признал, что в настоящее время службы успешно справляются с угрозами, но допустил, что число инцидентов может вырасти - если геополитическая обстановка существенно не изменится.

На вопрос о том, каковы цели России в проведении таких операций, Козловскис указал, что дать однозначный ответ сложно. Возможно, речь идет о проверке готовности Латвии - "оценке нашей способности выявлять и расследовать угрозы".

"Сейчас задействуются маргинальные фигуры с криминальным прошлым - так, чтобы можно было говорить о диверсиях, но не было прямой связи с сотрудниками российских спецслужб. Все делается так, чтобы связь была незаметна", - пояснил он.

"Я не хочу сейчас строить теории заговора или сеять панику, будто это подготовка к чему-то более серьезному. Но исключать этого мы тоже не можем. Возможно, прямо сейчас идет тестирование наших алгоритмов, ведь диверсии совершаются по самым разным направлениям", - отметил Козловскис.

Отвечая на вопрос, к каким сценариям Латвия готовится в первую очередь - к операциям гибридной войны или к традиционному вторжению, министр сказал: "Наши усилия в первую очередь направлены на подготовку к военному сценарию".

"Именно поэтому создается Балтийская оборонительная линия - проект, вытекающий из военной логики. Мы также увеличиваем возможности Пограничной службы не только в борьбе с нарушителями среди гражданских, но и с возможными вооруженными диверсионными группами - в случае конфликта. Эти способности мы развиваем. Одновременно усиливаем и готовность к реагированию, и сотрудничество для предотвращения саботажных актов, - подчеркнул министр. - Военная сфера делает свое дело, чтобы наша страна была способна защититься военным путем".

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