Интенсивность диверсионных актов, организуемых Россией на территории Латвии, может возрасти - об этом в интервью газете Diena заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
Министр внутренних дел: активность саботажа со стороны России может возрасти
По оценке министра, гибридная война, которая "давно уже стала реальностью", с прошлого года перешла в новую фазу. Европа в целом и Латвия в частности сталкиваются с актами саботажа и подрывной деятельности. Примером таких атак в Латвии, по его словам, является поджог здания Музея оккупации.
"К сожалению, эта тенденция не идет на спад. Есть информация, что российская сторона выделяет на это дополнительные ресурсы. И Латвия здесь, конечно, не исключение - эти действия направлены не только против нас", - пояснил Козловскис. Он добавил, что основную роль в пресечении подобных угроз играет Служба государственной безопасности, которая получает упреждающую информацию - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с коллегами из других балтийских стран и шире. По его словам, служба уже задержала ряд лиц и разработала превентивные меры для защиты стратегических объектов.
Козловскис полагает, что активность таких диверсий может возрасти, и это связано с четкой и принципиальной позицией Латвии в поддержке Украины. "А такая позиция, естественно, не может остаться без реакции со стороны противника".
По словам министра, в условиях, когда Россия целенаправленно увеличивает ресурсы на ведение диверсионной деятельности, "мы не можем быть защищены на сто процентов". Он признал, что в настоящее время службы успешно справляются с угрозами, но допустил, что число инцидентов может вырасти - если геополитическая обстановка существенно не изменится.
На вопрос о том, каковы цели России в проведении таких операций, Козловскис указал, что дать однозначный ответ сложно. Возможно, речь идет о проверке готовности Латвии - "оценке нашей способности выявлять и расследовать угрозы".
"Сейчас задействуются маргинальные фигуры с криминальным прошлым - так, чтобы можно было говорить о диверсиях, но не было прямой связи с сотрудниками российских спецслужб. Все делается так, чтобы связь была незаметна", - пояснил он.
"Я не хочу сейчас строить теории заговора или сеять панику, будто это подготовка к чему-то более серьезному. Но исключать этого мы тоже не можем. Возможно, прямо сейчас идет тестирование наших алгоритмов, ведь диверсии совершаются по самым разным направлениям", - отметил Козловскис.
Отвечая на вопрос, к каким сценариям Латвия готовится в первую очередь - к операциям гибридной войны или к традиционному вторжению, министр сказал: "Наши усилия в первую очередь направлены на подготовку к военному сценарию".
"Именно поэтому создается Балтийская оборонительная линия - проект, вытекающий из военной логики. Мы также увеличиваем возможности Пограничной службы не только в борьбе с нарушителями среди гражданских, но и с возможными вооруженными диверсионными группами - в случае конфликта. Эти способности мы развиваем. Одновременно усиливаем и готовность к реагированию, и сотрудничество для предотвращения саботажных актов, - подчеркнул министр. - Военная сфера делает свое дело, чтобы наша страна была способна защититься военным путем".
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