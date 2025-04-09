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Рынок удовольствий Теневая индустрия: как устроен рынок секс-услуг в Риге

TVNET+ продолжает серию статей "Рынок удовольствий" о закулисье секс-индустрии в Латвии.
TVNET+ продолжает серию статей "Рынок удовольствий" о закулисье секс-индустрии в Латвии. Фото: Midjourney/TVNET

Почти каждый вечер в одном из самых шикарных отелей Риги от гостей звучал один и тот же вопрос: "Где найти девушку на час?". Янис был одним из посредников, который помогал найти элитных эскортниц, получая за это свой процент.

Днем - сотрудница клининговой компании. Вечером - посетительница ночного клуба в поисках спонсора, который купит коктейль и оплатит ночь.

Рынок секс-услуг в Латвии представляет собой сложную мозаику, в которой можно встретить и постоянных клиентов, и жертв эксплуатации, и работающие вне закона эскорт-агентства. В серии статей "Рынок удовольствий " TVNET+ раскрывает, как устроена эта индустрия.

TVNET+ решил провести эксперимент и договориться о встрече с девушкой, вовлеченной в сферу проституции, чтобы выяснить, где оказываются подобные услуги, насколько они заметны для окружающих, какие схемы применяются в общении с клиентами и с какой тщательностью соблюдаются меры предосторожности.

Все началось с переписки в WhatsApp, в ходе которой была озвучена цена и объяснены доступные услуги. Собеседница оказалась приезжей из Латинской Америки.

В сообщениях указывался только адрес - здание в самом центре Риги. В этом же подъезде оказались офисы бюро переводов, юридических услуг, а также хостел.

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