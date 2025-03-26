Румын, бразилец и афганец: кто и как получает латвийское гражданство сегодня

Как отмечает МВД, будущие граждане представляют собой этнически разнородную группу. Более половины из них - русские (56%). За ними следуют белорусы (16%) и украинцы (9%). Кроме того, в списке есть представители других национальностей, включая бразильца, афганца, румына, азербайджанца, литовца и одного латыша. Один человек предпочел не указывать свою национальность.

По уровню образования картина следующая: 43% претендентов окончили среднюю школу, 41% - имеют высшее образование, 9% - только основное. У 5% уровень образования не установлен, а 2% вовсе не получили никакого формального образования.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) напоминает: после получения гражданства Латвии статус человека меняется. В частности, если раньше у него был паспорт негражданина, то после натурализации он становится недействительным как на территории Латвии, так и за ее пределами.

Для получения гражданства необходимо лично подать заявление в любое территориальное отделение PMLP. Географическая привязка к месту проживания значения не имеет. Обязательные условия - знание латышского языка и успешная сдача экзаменов: по Конституции, истории Латвии и тексту государственного гимна.

С 1995 года натурализацию прошли 150 273 человека. В 2025 году, по текущим данным, гражданами Латвии стали 154 человека.

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