Видео Украинская теннисистка завершила матч с соперницей из страны-агрессора хитрым ударом

Ожесточенной борьбы между ними не получилось. Костюк, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, переиграла свою соперницу, стоящую в рейтинге на 56 позиций ниже, со счетом 6:2, 6:1, отпраздновав убедительную победу и выход в 1/8 финала.

Украинка эффектно завершила матч неожиданной подачей, сорвав аплодисменты зрителей: она не подбросила мяч, как обычно, а подала снизу с легким вращением. Мяч перелетел через сетку, едва ее не коснувшись, резко изменил траекторию и оказался недосягаемым для Блинковой. Комментатор матча не скрывал своего удивления. "Такое нечасто увидишь", - сказал он.

Этот прием считается спорным, и в социальных сетях нет недостатка в тех, кто считает, что Костюк вела себя неспортивно. Но она не нарушала правил.

После матча Костюк подсыпала соли на рану Блинковой, отказавшись от рукопожатия с представительницей страны-агрессора. Она попрощалась с судьей матча, а также поблагодарила болельщиков за поддержку.

Стоит отметить, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину Костюк ни разу не пожимала руку российским игрокам после матчей. Она является одной из самых активных теннисисток, выступающих против российской агрессии.

"Война все еще продолжается, и люди гибнут каждый день. Вся моя семья живет в Киеве, и моя мама присылает мне видео, на котором видно, как над ее домом пролетают ракеты. Невероятно, что это все еще продолжается. Я не понимаю, что эти [российские] игроки делают здесь. В моем восприятии ничего не изменилось", - пояснила она во время турнира Australian Open.

В следующем матче в Майами Костюк уступила американке Джессике Пегуле, занимающей четвертое место в рейтинге.

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