"Устроил скандал на всю Латвию": Что произошло на латвийском шоу?

"Я знал, что мне нравится мой пол, уже в шесть лет", - сказал в интервью TVNET+ латвийский инфлюенсер и предприниматель Денис Еремин. Около девяти лет он был в отношениях с мужчиной, но в прошлом году внезапно осознал, что ему нравятся и девушки.