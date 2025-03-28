"Устроил скандал на всю Латвию": Что произошло на латвийском шоу?

"Я знал, что мне нравится мой пол, уже в шесть лет", - сказал в интервью TVNET+ латвийский инфлюенсер и предприниматель Денис Еремин. Около девяти лет он был в отношениях с мужчиной, но в прошлом году внезапно осознал, что ему нравятся и девушки.
Практически случайно, почти на спор, он отправил заявку на участие в латвийском телевизионном шоу Mīla kemperī. Его кандидатуру одобрили. И хотя он позиционировал себя как желающего познакомиться именно с девушкой, не все участники отнеслись к нему толерантно.
"Мне сказали, что не будут спать со мной в одном кемпере. Меня надо связать, привязать к дереву".