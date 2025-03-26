Экс-чемпион мира по троеборью среди юниоров Матис Печа умер в возрасте 36 лет

"Матис был одним из самых талантливых спортсменов в нашем виде спорта, первым чемпионом мира из Латвии, многократным чемпионом страны и рекордсменом в юношеской, юниорской и открытой группах", - говорится в сообщении федерации.

В сентябре 2006 года Печа стал чемпионом мира по троеборью среди юниоров в весовой категории 110 килограммов. Результат латвийца в сумме составил 685 килограммов (290+135+260 килограммов).

Силовое троеборье, или пауэрлифтинг, - это вид тяжелой атлетики, состоящий из трех упражнений со штангой: жим штанги лежа, приседание со штангой и становую тягу.

Прощание с латвийским спортсменом состоится в пятницу, 4 апреля, в 14:00 на Каугурском кладбище в Валмиерском крае.

TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье Матиса.

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