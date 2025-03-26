Безвременно, в возрасте 36 лет, ушел из жизни Матис Печа, отмеченный наградами латвийский спортсмен, сообщает Латвийская федерация силового троеборья.
Экс-чемпион мира по троеборью среди юниоров Матис Печа умер в возрасте 36 лет
"Матис был одним из самых талантливых спортсменов в нашем виде спорта, первым чемпионом мира из Латвии, многократным чемпионом страны и рекордсменом в юношеской, юниорской и открытой группах", - говорится в сообщении федерации.
В сентябре 2006 года Печа стал чемпионом мира по троеборью среди юниоров в весовой категории 110 килограммов. Результат латвийца в сумме составил 685 килограммов (290+135+260 килограммов).
Силовое троеборье, или пауэрлифтинг, - это вид тяжелой атлетики, состоящий из трех упражнений со штангой: жим штанги лежа, приседание со штангой и становую тягу.
Прощание с латвийским спортсменом состоится в пятницу, 4 апреля, в 14:00 на Каугурском кладбище в Валмиерском крае.
TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье Матиса.
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