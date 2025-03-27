Управление транспортным средством без соответствующей категории в правах. Каким будет штраф?

Житель поинтересовался: "У меня права категории А1, но я управляю легковым автомобилем, на который необходима категория В. Может ли полиция оштрафовать меня за несоответствующую категорию в водительских правах?"

В соответствии с разделом пятой части 51-й статьи Закона о дорожном движении, если у водителя нет прав на управление транспортным средством соответствующей категории, он не получил права профессионального водителя или управляет транспортным средством, не соответствующим коду ограничений, указанному в водительском удостоверении, на водителя налагается штраф в размере от восьми до 56 штрафных единиц (от 40 до 280 евро).