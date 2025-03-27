Может ли Ибрагима представлять Латвию и получать госфинансирование?

Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагима (ранее Коха) завершила карьеру за год до Олимпийских игр в Токио, где ее тренер Эдуард Андрушкевич прогнозировал ей попадание на пьедестал. Недавно стало известно, что она готовится выступить на чемпионате Европы в апреле. Любители спорта задают в Интернете вопросы: имеет ли Ибрагима право представлять Латвию и получать государственное финансирование, учитывая, что она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике в Дохе в 2023 году под флагом Катара?