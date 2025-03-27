Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Может ли Ибрагима представлять Латвию и получать госфинансирование?

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: www.insidethegames.biz

Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагима (ранее Коха) завершила карьеру за год до Олимпийских игр в Токио, где ее тренер Эдуард Андрушкевич прогнозировал ей попадание на пьедестал. Недавно стало известно, что она готовится выступить на чемпионате Европы в апреле. Любители спорта задают в Интернете вопросы: имеет ли Ибрагима право представлять Латвию и получать государственное финансирование, учитывая, что она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике в Дохе в 2023 году под флагом Катара?

Естественно, возникает вопрос, сможет ли Ибрагима представлять Латвию? И может ли она претендовать на государственную финансовую поддержку?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, TVNET+ связался с...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх