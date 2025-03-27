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Сборная Латвии по баскетболу узнала, с кем встретится на предстоящем чемпионате Европы

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Сборная Латвии по баскетболу
Сборная Латвии по баскетболу Фото: FIBA.com

Мужская сборная Латвии по баскетболу в финальном турнире чемпионата Европы в Риге будет играть в группе с командами Сербии, Чехии, Турции, Эстонии и Португалии, выяснилось во время жеребьевки.

Латвия сыграет с Турцией 27 августа, Эстонией - 29 августа, Сербией - 30 августа, Португалией - 1 сентября и Чехией - 3 сентября.

В группе B в Тампере будут играть Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания и Швеция.

Группу С в Лимассоле составят Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина и Кипр.

В группе D в Катовице сыграют Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия и Исландия.

По четыре лучшие команды квалифицируются для турнира плей-офф, который пройдет в Риге в первой половине сентября и где определятся обладатели медалей.

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