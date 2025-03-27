Мужская сборная Латвии по баскетболу в финальном турнире чемпионата Европы в Риге будет играть в группе с командами Сербии, Чехии, Турции, Эстонии и Португалии, выяснилось во время жеребьевки.
Сборная Латвии по баскетболу узнала, с кем встретится на предстоящем чемпионате Европы
Латвия сыграет с Турцией 27 августа, Эстонией - 29 августа, Сербией - 30 августа, Португалией - 1 сентября и Чехией - 3 сентября.
В группе B в Тампере будут играть Германия, Литва, Черногория, Финляндия, Великобритания и Швеция.
Группу С в Лимассоле составят Испания, Греция, Италия, Грузия, Босния и Герцеговина и Кипр.
В группе D в Катовице сыграют Франция, Словения, Польша, Израиль, Бельгия и Исландия.
По четыре лучшие команды квалифицируются для турнира плей-офф, который пройдет в Риге в первой половине сентября и где определятся обладатели медалей.
The stage is set. See you in #EuroBasket 2025?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) March 27, 2025
📅 August 27 - September 14, 2025 pic.twitter.com/Oda61GPqoW
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