В центре Амстердама в четверг в результате нападения с ножом ранены пять человек, задержан один подозреваемый, сообщила полиция Нидерландов.
Пять человек получили ножевые ранения при нападении в Амстердаме
В полиции заявили, что нападение произошло на улице недалеко от центральной площади Дам и место происшествия перекрыто.
"В настоящее время мы не располагаем информацией о причине или мотиве инцидента со столкновением", - говорится в заявлении полиции.
Информация о состоянии раненых не сообщается.
На снимках местного новостного агентства ANP было видно, как человека на носилках помещают в машину скорой помощи.
На площади Дам приземлился вертолет для оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия также находятся полицейские микроавтобусы и машины скорой помощи.
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