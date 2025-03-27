Пять человек получили ножевые ранения при нападении в Амстердаме

В полиции заявили, что нападение произошло на улице недалеко от центральной площади Дам и место происшествия перекрыто.

"В настоящее время мы не располагаем информацией о причине или мотиве инцидента со столкновением", - говорится в заявлении полиции.

Информация о состоянии раненых не сообщается.

На снимках местного новостного агентства ANP было видно, как человека на носилках помещают в машину скорой помощи.

На площади Дам приземлился вертолет для оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия также находятся полицейские микроавтобусы и машины скорой помощи.

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