"Евробарометр": 59% жителей Латвии считают, что действия ЕС влияют на их повседневную жизнь

Зимний раунд опроса Евробарометр был структурирован по четырем тематическим блокам: роль ЕС и его действия в решении глобальных проблем; ключевые приоритеты и ценности для граждан; восприятие Европейского парламента (ЕП), ЕС и членства в нем; информированность об ЕС и ЕП.

В Латвии 67% опрошенных считают, что страна извлекла пользу из членства в ЕС, в то время как 26% не видят в членстве Европейского союза ощутимых выгод для Латвии.

Отвечая на вопрос, почему, по их мнению, Латвия получила пользу от членства в ЕС, респонденты отметили, что ЕС вносит вклад в сохранение мира и укрепление обороны. Кроме того, по их мнению, членство в Союзе расширяет возможности трудоустройства, а также улучшает сотрудничество Латвии с другими государствами - членами блока.

Менее половины - 42% жителей Латвии - связывают образ ЕС с положительными ассоциациями. Еще 42% опрошенных воспринимают ЕС нейтрально. В то же время 15% участников опроса испытывают негативные ассоциации, связанные с образом ЕС.

Что касается Европейского парламента, 56% латвийцев воспринимают его нейтрально, 25% - положительно, а 14% связывают с ним отрицательные образы.

Отвечая на вопрос, хотели бы они, чтобы Европейский парламент играл более значимую роль, 57% респондентов ответили утвердительно. Противоположного мнения придерживаются 25%, еще 8% выразили мнение, что роль ЕП должна остаться на нынешнем уровне.

Опрос проводился в Латвии с 9 по 29 января. В нем приняли участие 1005 жителей страны в возрасте от 15 лет. В масштабе всего ЕС в опросе приняли участие 26 354 гражданина.

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