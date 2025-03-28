В пятницу, 28 марта, в 11:30 в сети среднего напряжения был зафиксирован технологический сбой, из-за которого электроснабжение было прервано примерно у 3900 клиентов в Елгаве - в районе улиц Сатиксмес, Атмодас, Ганибу и Мейю. Об этом порталу TVNET сообщили представители предприятия AS Sadales tīkls.
Sadales tīkls устранили перебои с электроснабжением в Елгаве
Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно приступила к локализации неисправности, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей.
В 12:40 электричество было восстановлено для всех домохозяйств Елгавы. Причина неполадок: кабель был поврежден строительной техникой во время раскопок.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!