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Sadales tīkls устранили перебои с электроснабжением в Елгаве

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Линия электропередачи. Иллюстративное фото
Линия электропередачи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу, 28 марта, в 11:30 в сети среднего напряжения был зафиксирован технологический сбой, из-за которого электроснабжение было прервано примерно у 3900 клиентов в Елгаве - в районе улиц Сатиксмес, Атмодас, Ганибу и Мейю. Об этом порталу TVNET сообщили представители предприятия AS Sadales tīkls.

Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно приступила к локализации неисправности, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей. 

В 12:40 электричество было восстановлено для всех домохозяйств Елгавы. Причина неполадок: кабель был поврежден строительной техникой во время раскопок.

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