В первую неделю официальных тренировок на лед выйдут два вратаря, десять защитников и 12 нападающих. С ходом времени ряды сборной пополнят еще несколько хоккеистов, у которых завершатся сезоны в Европе и Северной Америке.

Латвийский хоккейная федерации (ЛХФ) проинформирует об игроках, который пополнят состав сборной.

Состав сборной Латвии по хоккею: Вратари: Эрик Витолс, Бруно Бруверис. Защитники: Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Сандис Смонс, Наурис Сейейс, Густав Озолиньш, Артур Анджанс, Арвилс Бергманис, Никс Фененко, Ричард Симановичс. Нападающие: Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Райнерс Руллерс, Мартиньш Лавиньш, Георг Головков, Кристап Скрастиньш, Роджер Букартс, Клавс Вейнбергс, Раймонд Витолиньш.

Первые проверочные игры сборная Латвии проведет уже 4 и 5 апреля, встретившись с Австрией.

Все проверочные игры этой весны можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале TV6.

Позднее сборная Латвии 9 и 10 апреля в Xiaomi Arēna в Риге примет сборную Финляндии.

В свою очередь 24 и 25 апреля команда Харийса Витолиньша на своей площадке сыграет со сборной Швейцарии.

Подготовительный этап сборная Латвии завершит матчами 2 и 3 мая в гостях против Норвегии.

Чемпионат мира начнется 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме против Канады, Финляндии, Швеции, Словакии, Австрии, Франции и Словении.

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