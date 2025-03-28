Фигуристы Васильев и Кулиш завоевали для Латвии две олимпийские квоты

В короткой программе в четверг Васильев и Кулиш показали 16-й и 23-й лучшие результаты соответственно, попав в число 24 фигуристов из 39, которые примут участие в произвольной программе.

Васильев завершил короткую программу с результатом 79,99 балла, а Кулиш — с 73,25 балла.

В короткой программе первое место с новым личным рекордом 110,41 балла занял американский фигурист Илья Малинин, второе место с 107,09 балла занял японец Юма Кагияма, а третье место с 94,77 балла занял казахстанец Михаил Шайдоров.

Спортсмены, участвующие в произвольной программе, выйдут на лед субботу.

Ранее сообщалось, что в среду латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место в женских соревнованиях и не прошла в произвольную программу.

Чемпионат мира в Бостоне завершится в воскресенье.

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